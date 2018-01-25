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مراسل العالم : مقتل وجرح عسكريين سعوديين واحتراق آلية بقصف صاروخي استهدف مركز شيابة بجيزان
الوفاق البحرينية : محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان تستمر رغم انكشاف حجم الزيف والكيدية في القضية برمتها
الجزيرة : ترامب يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في وقت ما خلال العام المقبل
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يفرج عن الأسير المقدسي "لؤي مهدي أبو الحمص" من سجن النقب الصحراوي، بعد قضائه ٢٤ شهرًا في سجون الاحتلال وسط تشديدات أمنية وشروط
مصادر فلسطينية : مواجهات في قرية العيسوية عقب اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجانب المدخل الشرقي
مراسل العالم : شهداء وعدد من الجرحى المدنيين حصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على منطقة الرحب بمديرية الوازعية غرب تعز
مراسل العالم : انتهاء الاجتماع بين وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة بشار الجعفري والمبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بمقر الأمم المتحدة في فيينا
الخارجية الروسية : مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد في 29 و 30 الجاري وتم توجيه الدعوة لـ 1600 سوري لحضوره
مصادر سورية : الخارجية الروسية تبين أن خطط واشنطن للحفاظ على وجودها العسكري في سوريا لا تتماشى مع جهود التسوية
مصادر مصرية : الإفراج عن 1647 سجيناً بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير
مراسل العالم : شهداء وعدد من الجرحى المدنيين حصيلة أولية لغارات العدوان السعودي على منطقة الرحب بمديرية الوازعية غرب تعز
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش
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