غارات سعودية على تعز و مصرع عشرات المرتزقة في صد زحوف لهم

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وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تصدوا لمحاولات زحف لمرتزقة العدوان السعودي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في عصيفرة وجبل الوعش، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية استهدفت تجمعات للمرتزقة في شبكة عرفان بالهاملي بمديرية موزع. وحققت إصابات مباشرة.

وكان طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارات اليوم على مواقع في معسكر اللواء 35 بمدينة تعز أثناء اسناده لهم في زحوفهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية اليمنية .

كما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتان على منزل الشيخ عبد علي بجاش في منطقة الحوجلة بمديرية التعزية بتعز .

و شن طيران العدوان منذ صباح اليوم الخميس غارات هستيرية على عدة مناطق في مدينة تعز مستهدفا بعدد منها مواقع مرتزقته موقعا خسائر بشرية في صفوفهم ،فيما استهدفت مدفعية المرتزقة أحياء سكنية في منطقة عصيفرة

مصدر ميداني افاد عن استشهاد 5 مواطنين وجرح آخرين إثر غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة الرحب بمديرية الوازعية .

في حين شن 3 غارات استهدفت إحداها وسط اللواء 35 مدرع التابع للمرتزقة ، موقع تمركز و تجمع اليات عسكرية و تجمعات الأفراد كما شن غارتين استهدفت تجمعات المرتزقة بمعسكر الدفاع الجوي و شمال غرب الدفاع بمبنى الخزان والصيانة لقي فيها العشرات من المرتزقة مصرعهم و جرح آخرين .

وفي الضباب شن طيران العدوان السعودي غارة على جبل الهان ،وشن غارة أخرى على تبة الضنين في بير باشا وغارتين على قسم 14 أكتوبر في مفرق شرعب.

كما شن غارتين استهدفت الأمن المركزي بمنطقة كلابة و 4 غارات على منطقة الاحيوق بالوازعية وعلى مدارس العمري بمديرية ذباب.

فيما استشهد طفل وجرح 5 آخرين في قصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منازل سكنية في منطقة عصيفرة.