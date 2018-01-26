الاحتلال يمدد اعتقال طفلين جريحين

العالم - فلسطين

والطفلان محتجزان في مستشفى "شنايدر" الإسرائيلي.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطفلين في الـ23 من كانون الثاني الجاري، بعد أن أطلقت الرصاص عليهما بالقرب من حاجز زعترة جنوب محافظة نابلس.

كما مددت محكمة صهيونية بالقدس، اليوم الخميس، اعتقال أربعة مقدسيين تم اعتقالهم في وقت سابق حتى يوم الأحد المقبل.

وبحسب ناطق باسم شرطة الاحتلال، فإن الأربعة المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 إلى 19 عاما قد اعتقلوا بعد مهاجمتهم بالألعاب النارية حراس أمن لمبنى سكني في القدس يعيش فيه مستوطنون.

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