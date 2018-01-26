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مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين اثر اقتحامها للمدينة
مراسل العالم : قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تكسر زحفين لمرتزقة العدوان السعودي على طور الباحة بلحج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مصادر فلسطينية : 13000 حالة إصابة بمرض السرطان في قطاع غزة في ظل نفاذ 230 صنف من الأدوية
مصادر فلسطينية : مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس يحذر من خطورة توجه الاحتلال نحو شرعنة البؤرة الاستيطانية حافات غلعاد غرب نابلس، في إطار مشروعه من أجل تقسيم الضفة الغربية
مراسل العالم : مصرع العشرات من مرتزقة العدوان السعودي إثر كسر زحفهم من قبل الجيش واللجان الشعبية اليمنية باتجاه منطقة عصيفرة وجبل الوعش شمال المدينة
مراسل العالم : مقتل وجرح أعداد من مرتزقة العدوان السعودي خلال صد زحوفات لهم على مواقع الجيش واللجان في عصيفرة وجبل الوعش بتعز
مراسل العالم : غارتان لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منزل الشيخ "عبد علي بجاش" في منطقة الحوجلة بمديرية التعزية بتعز
مصادر فلسطينية : مندوب ​فلسطين​ في ​الأمم المتحدة​ رياض منصور يدعو كل الدول للاعتراف بـفلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
مراسل العالم : مقتل وجرح عسكريين سعوديين واحتراق آلية بقصف صاروخي استهدف مركز شيابة بجيزان
الوفاق البحرينية : محاكمة زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان تستمر رغم انكشاف حجم الزيف والكيدية في القضية برمتها

مصادر فلسطينية : 13000 حالة إصابة بمرض السرطان في قطاع غزة في ظل نفاذ 230 صنف من الأدوية

الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

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