فنزويلا تعتبر سفير إسبانيا "شخصا غير مرغوب فيه"

العالم – أمیرکا

وفي تصريح صحفي، قال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي اريزا، إن بلاده أعلنت "سفير إسبانيا خسوس سيلبا فرنانديث شخصا غير مرغوب فيه".

وأوضح اريزا أن الحكومة اتخذت الإجراء؛ بسبب "الاعتداءات المستمرة والتدخل المتكرر لحكومة إسبانيا في الشؤون الداخلية لبلدنا".

والإثنين الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على 7 مسؤولين فنزويليين، بينهم وزير الداخلية، تتمثل في تجميد أرصدة، ومنع من الحصول على تأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد الأوروبي، عبر بيان، إن المسؤولين السبعة "متورطون في عدم احترام المبادئ الديمقراطية أو سيادة القانون، فضلًا عن انتهاك حقوق الإنسان" في فنزويلا.

وتتهم فنزويلا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بأنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن هذه العقوبات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبرت فنزويلا السفير البرازيلي والقائم بالأعمال الكندي لديها "شخصين غير مرغوب فيهما"؛ بسبب ما اعتبرته تدخلهما في الشؤون الداخلية للبلاد.

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