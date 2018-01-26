ابو ردينة: إذا بقيت القدس خارج الطاولة فستبقى أمريكا خارجها أيضا

العالم - فلسطين

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أضاف ابو ردينة في تصريح للصحفيين، إن قضية القدس هي قضية مقدسة، وهي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، وهي لا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا، والتهديد بقطع أموال الأونروا هي سياسة مرفوضة ولن نقبل بها بالمطلق.

وجدد أبو ردينه التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالتسوية القائمة على قرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقرارات القمم العربية، ومبادرة التسوية العربية، وفق حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أبو ردينه، ما لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها بخصوص مدينة القدس المحتلة فلن يكون لها أي دور في عملية التسوية، فإذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة، فأمريكا خارج الطاولة أيضا.

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