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نيكي هايلي: محمود عباس أهان الرئيس الاميركي 

نيكي هايلي: محمود عباس أهان الرئيس الاميركي 
الخميس ٢٥ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

شنت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي هجوما مباشرا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الخميس امام مجلس الامن قائلة انه يفتقر الى الشجاعة الضرورية لتوقيع اتفاق سلام.

العالم - الاميركيتان

وجاءت تصريحات هايلي بعيد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة مهددا بتعليق مساعدات بمئات ملايين الدولارات، وذلك خلال لقاء مع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في دافوس بسويسرا.

وقالت هايلي ان الولايات المتحدة لا تزال "ملتزمة الى حد كبير" اتفاق سلام اسرائيليا فلسطينيا "لكننا لن نطارد قيادة فلسطينية تفتقر الى ما هو ضروري للتوصل الى السلام" (حسب قولها).

واضافت "للتوصل الى نتائج تاريخية نحتاج الى قادة شجعان".

واعتبرت السفيرة الاميركية التي دافعت بقوة عن كيان الاحتلال في الامم المتحدة، ان عباس "أهان" ترامب عبر دعوته الى تعليق الاعتراف باسرائيل بعد القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

وكانت تشير بذلك الى خطاب لعباس في 14 كانون الثاني/ يناير امام اجتماع للقيادة الفلسطينية، تردد انه سخر فيه من ترامب وقال "تبا لأموالك" ردا على التهديد الاميركي بوقف المساعدات.

كما الغى عباس لقاء كان مقررا مع نائب الرئيس الاميركي مايك بنس احتجاجا على القرار الاميركي بشأن القدس التي يؤكد  الفلسطينيون انها عاصمة لدولتهم المقبلة.

من جانب اخر وفي كلمته امام مجلس الامن اكد السفير الفلسطيني رياض منصور ان عباس "عمل طوال حياته" سعيا الى السلام، معتبرا ان الهجمات على الرئيس الفلسطيني شكل من "الشيطنة".

وقال منصور ان الرفض الفلسطيني للقرار الاميركي بشأن القدس "ليس المقصود منه «التقليل من الاحترام»" بل هو "موقف متجذر في الاحترام التام للقانون ولاسس العدالة والمساواة".

ويعقد مجلس الامن جلسة لمناقشة التوتر الاسرائيلي- الفلسطيني للمرة الاولى منذ تصويت الجمعية العامة على رفض القرار الاميركي بشأن القدس، بغالبية 128 عضوا مقابل رفض تسعة وامتناع 35 عن التصويت.

وتأتي الجلسة ايضا بعد قرار اميركي بتجميد اكثر من 100 مليون دولار من الاموال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) انتقدته حكومات اوروبية.

واعرب السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر عن "قلقه البالغ" ازاء تداعيات قطع التمويل عن عمل الوكالة مع اكثر من خمسة ملايين لاجئ في الاراضي الفلسطينية والمنطقة.

وعلقت الولايات المتحدة 65 مليون دولار من الاموال المخصصة للانروا ومساهمة من 45 مليون دولار من مساعدات غذائية للضفة الغربية وقطاع غزة.

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