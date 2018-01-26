6000 مهاجر سوري مهددون بالترحيل من أمريكا!

العالم - الاميركيتان

وأفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشرته اليوم الخميس بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ستصدر في 30 يناير/ كانون الثاني الجاري قرارا بشأن تمديد الحماية المؤقت لنحو ستة ألاف مهاجر سوري أو عدمه.

وأوضحت الوكالة أن عدم تمديد الحماية المؤقتة سيحرم هؤلاء المهاجرين من حق العمل في الولايات المتحدة، وسيلقي بهم أمام الترحيل إلى بلادهم، بعد انقضاء وضعهم القانوني اعتبارا من مارس/ آذار المقبل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعربت عن تشاؤمها العميق إزاء برنامج الحماية المؤقت الذي أطلقه الكونغرس في 1990 لمساعدة المهاجرين الذين تعاني دولهم من حروب أو كوارث طبيعية.

وأسقطت الوزارة، منذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية قبل عام، الحماية المؤقتة عن المهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان، مع تمديد الحماية للمهاجرين من جنوب السودان وتأجيل القرار بشأن الهندوراسيين.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن القرار بشأن تجميد برنامج حماية المهاجرين السوريين والذي انطلق في عام 2012 لم يتخذ بعد.

وحذر مدير برنامج اللاجئين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإغاثية بيل فريليك من أن إسقاط الحماية المؤقتة عن المهاجرين السوريين في الولايات المتحدة قد يدفع أكبر الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وهي لبنان والأردن وتركيا، إلى طردهم من أراضيهم.

5