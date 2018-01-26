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مصر تعلن عن انخفاض كبير في عجز ميزان تجاريها

مصر تعلن عن انخفاض كبير في عجز ميزان تجاريها
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

 قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، في بيان الجمعة، إن العجز في الميزان التجاري للبلاد انخفض 25 بالمئة خلال عام 2017 على أساس سنوي، بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات.

العالم- مصر

ونقل البيان عن قابيل قوله، إن الصادرات غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بلغت 10 بالمئة على أساس سنوي خلال عام 2017 إلى 22 مليارا و417 مليون دولار أميركي، من 20 مليارا و409 ملايين دولار أميركي في 2016.

وأشار البيان إلى أن الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والحاصلات الزراعية، كانت أبرز القطاعات التي حققت زيادة في الصادرات.

في المقابل، أشار الوزير إلى أن الواردات انخفضت 14 بالمئة خلال الفترة ذاتها، إلى 56 مليارا و814 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 66 مليارا و309 ملايين دولار أميركي في العام السابق.

وأضاف أن أكبر 10 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017 هي: الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، بقيمة إجمالية بلغت 11 مليارا و855 مليون دولار أميركي، تمثل زيادة نسبتها 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

المصدر: وكالات

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