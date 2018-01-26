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المرجع المدرسي يدعو العراقيين إلى "المشاركة الفعّالة" بالانتخابات

المرجع المدرسي يدعو العراقيين إلى
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

أشاد المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الجمعة، بقرار مجلس النواب العراقي القاضي بتحديد موعد الانتخابات التشريعية، داعيا الشعب العراقي الى المشاركة الفعّالة وحسن الإنتخاب ومراقبة المسؤولين قبل وبعد وأثناء عملية الإنتخاب.

العالم - العراق

وقال المدرسي في بيانه الاسبوعي وحصلت السومرية نيوز نسخة منه، "نشيد بقرار مجلس النواب العراقي بتحديد الموعد الدستوري للإنتخابات"، لافتا الى أن "صناديق الإقتراع أُم الديمقراطية، وإن أي تهاون فيها ينذر بعودة الديكتاتورية أو إشاعة الفوضى".

وأكد المدرسي، "على ضرورة الإهتمام بالمناطق المتضررة من الحرب ضد الإرهاب، لكي لا يضيع حق أحد في الإدلاء بصوته، ونحن بحاجة إلى كل صوت، سيما أن الانتخابات تجعل كل فرد منّا أمام مسؤولياته عن بلده"، داعيا، الشعب العراقي الى أن "يكون أكثر جديّة بشأن الإنتخابات سواء في المشاركة الفعّالة أو بحسن الإنتخاب أو بمراقبة المسؤولين قبل وبعد وأثناء عملية الإنتخاب".

ووجه المدرسي، الكتل السياسية بـ"ضرورة إلتزام الروح الدينية والوطنية بالتقيّد بالأخلاق الحسنة، سواء في الإعلام أو في كل كلمة تصدر منهم تجاه أنفسهم أو الآخرين لتكون المناسبة شريفة".

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