أسلحة ومعدات أوروبية يعثر عليها الجيش السوري في التنف

العالم - سوريا

وجاء في بيان الجيش، انه خلال قيام الجيش السوري بتفتيش المنطقة التي سقط فيها مسلحون إرهابيون، عثرت عناصر من الجيش على معدات وأسلحة أوروبية الصنع كانت بحوزتهم بعد ان لقوا حتفهم، كما عثر على كمية كبيرة من الذخائر المختلفة، بالإضافة الى كتيبات ومجلدات تنشر لأفكار جماعة "داعش" الوهابية.

وأضاف البيان: "واستطاع الجيش العثور على سيارات تابعة للتنظيمات الإرهابية وتحتوي على أعلام وشعارات تتبع لإحدى المجموعات الإرهابية التي كانت تتلقى تدريبات في معسكرات الولايات المتحدة الأميركية في منطقة التنف تحت مسمى "الجيش السوري الجديد".

سبوتنك

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