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عاجل: قسد تؤكد مقتل 59 مدنياً وإصابة 134 آخرين منذ بدء تركيا عملية عفرين

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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