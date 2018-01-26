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إصابة أربعة أشخاص في تفجير عبوة ناسفة شمال بغداد
الرئيس التركي يهدد بتوسيع نطاق عمليات قواته في سوريا إلى الحدود العراقية
عاجل: قوات الاحتلال تحتجز شابا في منطقة باب الساهرة بالقدس المحتلة
عاجل : اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة أريحا
عاجل: قسد تؤكد مقتل 59 مدنياً وإصابة 134 آخرين منذ بدء تركيا عملية عفرين
عاجل - ريابكوف : المزاعم الموجهة ضد روسيا وسورية بشأن استخدام الكيميائي تفتقر للأدلة
عاجل: محكمة الاحتلال تؤجل محاكمة الأسير أحمد التفيتي من نابلس حتى آخر الشهر القادم، والنيابة الاسرائيلية تطلب حكما فوق 10 أعوام، بزعم التخطيط لأعمال مقاومة
عاجل - خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة : يجب على مصر وقف جميع الإعدامات
عاجل : اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة أريحا
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.