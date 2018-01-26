لبنان يسلم العراق وزيرا أدين بالفساد

العالم - العراق

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية الليلة الماضية بيانا أكدت فيه عودة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية في أواخر العام الماضي سمح بتسليم الوزير السابق.

وقالت الهيئة إن الشرطة الدولية ساهمت في القبض على السوداني بعد وصوله إلى بيروت في سبتمبر/أيلول 2017.

وكان الوزير عبد الفلاح السوداني قد استقال عام 2009 وهرب إثر اتهامات بالإضرار بالمال العام في وقائع منها برنامج العراق للحصص الغذائية.

والسوداني مطلوب فيما لا يقل عن تسع قضايا فساد وصدرت في حقه ثمانية أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية.

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