بالفيديو ...وفاة 100 طفل ومئات الاصابات جراء تفشي داء الحصبة باندونيسيا

العالم - خاص بالعالم

وحذر مسؤولون من ان اعداد المصابين قد ترتفع الى خمسة عشر الف شخص.

ويعانى الأطفال عادة من سوء التغذية فى إقليم بابوا الأكثر فقرا بين الأقاليم الـ 34 فى إندونيسيا، حيث تقتصر الوجبات عادة على الخضراوات والبطاطا.

كما أن الصعوبة الكبيرة فى الحصول على مياه آمنة، وعدم كفاية المرافق الصحية يسبب أيضا دائرة واسعة من الأمراض بما فيها الملاريا والجذام فى إقليم بابوا.

والحصبة، مرض فيروسي حاد ومعد يصيب الأطفال، ويسبب لهم بعض المضاعفات التى تكون خطيرة فى بعض الأحيان، ويعتبر من أكثر الأمراض انتشارا فى سن الطفولة بصفه خاصة.

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