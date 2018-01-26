ترامب يوجه "تحيات حارة" للقادة الافارقة بعد التصريحات المسيئة بحق دولهم

العالم- الأميرکيتان

والتقى ترامب الرئيس كاغامي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث قال عدد من قادة الاعمال الافارقة انهم يعتزمون مقاطعة خطاب ترامب الذي اختتم اعمال المنتدى الجمعة.

وهنأ الرئيس الاميركي كاغامي لتوليه الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي الذي يضم 55 دولة، والذي قال ترامب انه "شرف عظيم".

وقال ترامب لكاغامي بعد لقاء ثنائي في المنتدى "أعرف انك ستترأس اجتماعك الاول قريبا. رجاء ان تنقل تحياتي الحارة".

وتجاهل الرئيس الاميركي اسئلة وجهها صحافيون بشأن تصريحات نسبت اليه في وقت سابق هذا الشهر مهينة بحق دول افريقية وصفها "بالحثالة" خلال اجتماع مع قادة الكونغرس حول الهجرة.

واثارت تصريحاته غضبا في انحاء العالم ودفعت بالعديد من الحكومات الافريقية الى طلب توضيحات من السفراء الاميركيين لديها.

وطالب الاتحاد الافريقي باعتذار، رغم نفي ترامب ان يكون أدلى بتلك التصريحات التي نقلها نواب اميركيون حضروا الاجتماع.

وقبل اسبوع اعربت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي خلال لقاء مع زملائها الافارقة عن اسفها بشأن الجدل الدائر، بحسب ما اعلنه رئيس مجموعة الدول الافريقية في الامم المتحدة، بعد ان أصدر السفراء بيانا مشتركا يطالب ترامب بتقديم اعتذار على "تصريحاته المشينة والعنصرية والمعبرة عن الكراهية للاجانب".

وفي دافوس قال ترامب انه اجرى "محادثات رائعة" مع كاغامي الذي بدوره قال انها كانت "محادثات جيدة" حول الاقتصاد والتجارة.

ولم ترض هذه التصريحات رجل الاعمال الجنوب افريقي بونانغ موهالي الذي قال انه قاطع مع العشرات من رجال الاعمال خطاب ترامب في دافوس.