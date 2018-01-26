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روسیا: الکشف عن مخطط لعمليات إرهابية تستهدف دمشق ومدن سورية اخرى !

روسیا: الکشف عن مخطط لعمليات إرهابية تستهدف دمشق ومدن سورية اخرى !
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الدفاع الروسية ما قالت إنه مخطط بدعم أمريكي يعتمد الأعمال الإرهابية في سوريا، ويهدف إلى «إفشال عملية السلام» وأن قوات أمريكية خاصة تعمل على تشكيل وتدريب «معارضة مسلحة في سوريا».

العالم -سوریا

وأوضح «المركز الروسي للمصالحة في سوريا» في حميميم أن الجيش السوري قضى على مجموعة مسلحة في منطقة التنف، وعثر على أعلام وشعارات لتنظيم «قوات الشهيد أحمد العبدو» وقال المركز إن «الإرهابيين يخططون لأعمال إرهابية في دمشق وحمص ودير الزور لاستدراج قوات الجيش السوري باتجاههم من إدلب».

وأكد المركز أن المسلحين يتلقون تدريباً في معسكر بمنطقة التنف تحت إشراف الأمريكيين من قوات العمليات الخاصة.

وقال المركز في بيان: «وفقا لشهادات اللاجئين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، فإن من المتوقع أن تتسلل مجموعات مسلحة في أقرب وقت، باتجاه الشمال والشمال الشرقي»

وأضاف البيان، أن «هذه الحقيقة، تظهر للعيان تورط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل «معارضة مسلحة» من كافة الأطياف تحت إمرتها.. لتقويض العملية السلمية في سوريا».

وكان مركز المصالحة الروسي كشف منذ نحو أسبوعين أنه تم إنشاء تشكيلات مسلحة جديدة تحت اسم «الجيش السوري الجديد» قرب مخيم للاجئين بمحافظة الحسكة، وبإشراف مدربين من الوحدات الخاصة الأمريكية.

ونقل المركز عن نازحين عادوا إلى منازلهم أن العسكريين الأمريكيين أعلنوا أن هذه الوحدات ستنتقل بعد انتهاء فترة تدريبها إلى جنوب سوريا لمحاربة القوات الحكومية.

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