العثور على مقبرة جماعية في الحويجة

العالم - العراق

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "سكانا محليين ورعاة أغنام ارشدوا عناصر الحشد الشعبي والقوات الأمنية الى مقبرة تضم رفات أكثر من 75 عنصرا امنيا ومدنيا أعدمهم داعش بشكل وحشي خلال سيطرته على قضاء الحويجة ونواحيها".

وأضاف الجبوري، أن "المقبرة التي عثر عليها قرب سيطرة الزراعة بالقرب من ناحية الرياض (45 كم غربي كركوك)، هي المقبرة الـ14 التي يتم العثور عليها"، مؤكدا أنها "تمثل صورة بشعة لحجم الكارثة والمعاناة التي أصابت سكان جنوبي كركوك وغربيها".



وأوضح، أن "المقبرة الجديدة تضم عظاما بشرية وملابس وأسلاك قيد فيها المغدورين قبل نحرهم أو رميهم بالرصاص"، مشيرا الى أن "هنالك مقابر أخرى لم يجري كشفها تقع في مناطق التماس التي كانت تفصل البيشمركة عن داعش والتي تمثل حقول ألغام شهدت مقتل العشرات من المدنيين العزل الذين حاولوا الهرب من التنظيم".



ودعا الجبوري المجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان والجهات الحكومية العراقية الى "ضرورة كشف مصير المقابر الجماعية وتوثيق حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بسكان جنوب كركوك وغربيها".



ومن جانبه قال رئيس المجموعة العربية في مجلس كركوك واحد وجهاء الحويجة برهان مزهر العاصي، إن "المقبرة تضم رفات مغدورين من عناصر الأمن من أهالي الحويجة ونواحيها وناطق وسط وجنوب العراق ونازحون حاولوا الهرب او متمردون على خلافة داعش".



وأكد العاصي، أن "المقبرة تظهر حجم الكارثة التي أصابت أهل الحويجة ونواحيها عبر إعدام وتغييب واعتقال وخطف أكثر من ثمانية آلاف مدني وعسكري تم تصفيتهم من قبل "داعش".

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