التوصل إلى اتفاق هدنة في غوطة دمشق الشرقية

العالم - سوريا

كما نقل عن القيادي في ما يسمى "الجيش الحر"، وعضو وفد الفصائل السورية المسلحة إلى مفاوضات فيينا، فاتح حسون، قوله اليوم: إنه "في فيينا تم الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار في الغوطة الشرقية اعتبارا من الساعة 12 عند منتصف الليل".

بالتزامن مع هذا الإعلان أصدرت القيادة العامة للجيش السوري تعميما لوقف الأعمال القتالية على جبهتي الغوطة الشرقية وحرستا بريف دمشق اعتبارا من منتصف هذه الليلة وحتى إشعار آخر،.

و نقلا عن مصدر مطلع بأن "وقف الأعمال القتالية يشمل المناطق التي يسيطر عليها الفصيل المسلح فيلق الرحمن".