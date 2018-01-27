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افتتاح الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

افتتاح الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

بدأت، في السادسة من مساء اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49.

العالم- مصر

وترأست افتتاح الدورة التاسعة والأربعين الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري، والسفير الجزائري بالقاهرة نزير العرباوي.

وشارك الوزراء في الجولة التفقدية بالمعرض، بصحبة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة، والدكتور أحمد الشوكي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية والدكتور أحمد مجاهد المستشار الثقافي لوزير التنمية المحلية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

ومن جانبه وجه أحمد سنان، الكاتب والروائي الليبي التحية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 49، مؤكدا أن القائمين عليه هذا العام استطاعوا تقديم عملا مميزا سيتأكد من خلال احتفاء جمهور المعرض به خلال الأيام القادمة.

وأضاف سنان، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة ٢٦ يناير/ كانون الثاني، على هامش افتتاح الدورة، أن المعرض هذا العام يقدم عروضا مميزة في شتى المجالات، في السياسة والأدب والشعر والسينما وغيرها، عكس السنوات السابقة التي شهدت حالة من الركود بسبب الظروف السياسية والأمنية.

وقال الروائي الليبي إن الدولة المصرية بأذرعها الأمنية والعسكرية تمكنت من تحقيق الأمن بدرجة كبيرة في البلاد، وهو أمر فارق جدا في أي حدث ثقافي، بدليل إقبال الناشرين على التواجد بقوة في المعرض هذا العام، وهو ما نتمنى أن يستمر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الروائي أحمد سنان، أنه يشارك هذا العام في معرض الكتاب بروايته "ضحكات شيطانية مجلجلة"، وهي رواية انتهى منها منذ عامين، ولكنه لم يتمكن من نشرها إلا هذا العام، واختار أن تكون انطلاقتها قوية، من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب.

 

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