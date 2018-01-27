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تركيا تستهدف قرى وبلدات ريف عفرين بالطائرات والدبابات

تركيا تستهدف قرى وبلدات ريف عفرين بالطائرات والدبابات
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من سوريا، ان الطيران التركي استهدف قرى وبلدات تابعة لناحية جنديرس في ريف عفرين.

العالم - مراسلون

ونقل الزميل حسام زيدان، عن مواقع كردية قولها، استهدف الطيران التركي مجددا بالطائرات الحربية، قرى وبلدات تابعة لناحية جنديرس في ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وأضافت ذات المواقع بأن الجيش التركي استهدف بقذائف الدبابات والقذائف الصاروخية قرية "زورمغار" غربي مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وكانت مواقع كردية قد تحدثت في وقت سابق الجمعة، عن إرتكاب الطائرات التركية مجزرة، في ناحية "موباتا" في ريف مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، راح ضحيتها عائلة مكونة من 7 أشخاص، هم نازحون من مدينة إدلب.

وتشن القوات التركية عدوانا مسلحا جويا وبريا على مدينة عفرين السورية بدعوى محاربة الجماعات الارهابية وحماية حدودها منهم.

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