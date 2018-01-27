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قتيل وجريحان باطلاق نار وسط امستردام

قتيل وجريحان باطلاق نار وسط امستردام
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

قتل شخص على الاقل واصيب اثنان آخران اثر اطلاق نار في وسط مدينة امستردام مساء الجمعة.

العالم - اوروبا

أفادت بذلك الشرطة الهولندية واوضحت في تغريدة ان "شخصا توفي ونقل اثنان آخران الى المستشفى" بعد اطلاق نار في شارع غروت فيتنبورغغرشتات في وسط امستردام.

وأوضح ليو دورتلاند المتحدث باسم الشرطة لفرانس برس "توفي شخص واصيب اثنان بجروح هما رجل وشابة ونقلا الى المستشفى بعد اطلاق نار في شارع غروت فيتنبورغغرشتات في وسط المدينة".

واضاف: "الامر لا يتعلق باعتداء بل بحادث اجرامي" مشيرا الى ان الشرطة لا تزال تبحث عن مطلق او مطلقي النار.

وسمع شهود عدة طلقات وشاهدوا رجلا ملثما يلوذ بالفرار، بحسب وسائل اعلام هولندية.

واضاف المتحدث ان "وحدة الابحاث تجري تحقيقا واسعا" وتم غلق شوارع الحي.

وتستمع الشرطة حاليا الى شهود ورفعت بصمات من موقع الجريمة.

(أ ف ب)

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