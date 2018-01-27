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ا ف ب: المعارضة السورية تعلن مقاطعتها لمؤتمر سوتشي
ا ف ب: المعارضة السورية تعلن أنها ستقاطع محادثات سوتشي
مراسل العالم : أربع غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على الخط العام بمديرية حيس بالحديدة
ا ف ب: قتيل وجريحان بإطلاق نار في أمستردام بهولندا
مصادر فلسطينية: ارتفاع عدد الاصابات في أحداث قطاع غزة إلى 9 إصابات، 3 شرق جباليا و 3 شرق غزة و 3 شرق خايونس
مراسل العالم: إحباط زحف لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه المدرجات وتبة مقداد غرب تعز ومصرع وإصابة عدد منهم
مصادر فلسطينية : إصابات إثر اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المقدسيين في حي بطن الهوا بسلوان بالقدس المحتلة
مصدر بحريني : منظمات حقوقية تخشى تدهور صحة الحقوقي البارز نبيل رجب وتطالب بالإفراج الفوري عنه
مصادر بحرينية : الأجهزة الأمنية البحرينية تغرق الأحياء السكنية في أبوصيبع و الشاخورة بالغازات السامة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم المزرعة الشرقية برام الله وتعتقل الشابين مؤيد سليمان سعد و ايسر بسام زين
ا ف ب: المعارضة السورية تعلن أنها ستقاطع محادثات سوتشي
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
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من نحن
كيف تشاهد العالم
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.