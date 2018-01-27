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ايران تتوج ببطولة 'كاس تختي' الدولية للمصارعة الرومانية

ايران تتوج ببطولة 'كاس تختي' الدولية للمصارعة الرومانية
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

توج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الرومانية ببطولة 'كاس تختي' الدولية الـ 38 التي جرت نزالاتها في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

العام - ايران

وحصدت ايران في هذه البطولة التي بدات نزالاتها الخميس وانتهت امس الجمعة، 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية و 8 برونزية، برصيد 192 نقطة.

وحلت تركيا في مركز الوصافة برصيد 171 نقطة باحرازها ميداليتين ذهبيتين و 4 فضية وواحدة برونزية.

فيما جاءت كازاخستان في المركز الثالث برصيد 145 نقطة من ميداليتين ذهبيتين واخريين فضيتين وواحدة برونزية.

وتقلد الذهبية من ايران كل محمد علي كرائي (77 كغم) وسامان عزيزي (87 كغم) وبهنام مهدي زادة (130 كغم)، ونال الفضية مهرداد مرداني (60 كغم)، فيما احرز البرونزية كل من؛ مسلم نادري خادم ورضا خدري (55 كغم) ومحمد نوربخش (63 كغم) ومحمد الياسي (67 كغم) وفرشاد بلفكة (72 كغم) وبرومند اصلان (77 كغم) وعلي اكبر حيدري (97 كغم) وشهاب قورة جيلي (130 كغم).

وشارك في البطولة 127 مصارعا من ايران و 11 دولة اخرى.

وكان الترتيب الفرقي كالتالي: 1-ايران 192 نقطة 2-تركيا 171 نقطة 3-كازاخستان 145 نقطة 4-جورجيا 110 نقاط 5-قرغيزيا 98 نقطة 6-اذربيجان 88 نقطة 7-اوكرانيا 79 نقطة 8-بلغاريا 62 نقطة 9-رومانيا 42 نقطة 10-كوبا 29 نقطة 11-ايطاليا 24 نقطة . 

وتعتبر بطولة 'كاس تختي' ضمن البطولات المصنفة لدي الاتحاد العالمي للمصارعة.

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