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الامير الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام

الامير الوليد بن طلال يتوقع إطلاق سراحه خلال أيام
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، المحتجز في إطار ما يسمى بـ"حملة المملكة على الفساد" اليوم السبت، إنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

العالم - السعودية

وكان الأمير الوليد يتحدث في مقابلة حصرية مع رويترز في جناحه بفندق ريتز كارلتون بالرياض حيث تحتجزه السلطات منذ ما يزيد على الشهرين مع عشرات المشتبه بهم الآخرين.

وقال الأمير الوليد، وهو أحد أكبر أقطاب الأعمال في المملكة، إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات.

وقال إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وأضاف أيضا أنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.

وقال إن أحد أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو تفنيد مثل هذه الشائعات.

(رويترز)

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