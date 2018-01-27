البث المباشر

الشيخ النابلسي :امريكا تضغط على لبنان لضرب المقاومة

الشيخ النابلسي :امريكا تضغط على لبنان لضرب المقاومة
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد الشيخ عفيف النابلسي ان امريكا مازلت ومن جديد تتدخل في لبنان بغية الضغط على المقاومة وحث لبنان على اتخاذ اجراءات بحق حزب الله

 العالم - لبنان

وقال الشيخ ​النابلسي​،أنه "من جديد تحاول الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة ال​لبنان​ية لاتخاذ إجراءات ضررية بحق المقاومة، وكأن حكومتنا مأمورة لطغاة الإدارة الأميركية، وما عليها سوى محاربة المقاومة بمصادر تمويلها وملاحقة كل من يدعمها بلقمة عيشها من خلال تجميد الأرصدة ومنع التحويلات المالية ونحو ذلك".

واعتبر أن "الادارة تسعى للضغط على القوى السياسية كي تمتنع من التحالف مع "​حزب الله​" في ​الانتخابات​ القادمة مخافة أن يتكرس الحزب رقماً صعباً في المعادلة الداخلية أو يكون له النصيب الأكبر من النواب بحيث يتمكن من التأثير على القرار السياسي اللبناني "، مشدداً على أن "التدخلات الأميركية السافرة مردودة، وهي انتهاك لسيادة لبنان ومصالح شعبه".

كما لفت النابلسي الى أنه "على المسؤولين اللبنانيين أن يواجهوا هذا التجرأ الخطير على سيادتنا ، والتدخل الصلف في أوضاعنا الداخلية التي للبنانيين وحدهم حق وضع أنظمتهم المالية وقوانينهم الانتخابية وتوجهاتهم السياسية".

109-1

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

هل قصد بري السعودية بعرقلة الانتخابات؟

هل يحضّر "حزب الله" لـ"انقلاب" بعد الانتخابات المقبلة؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. لحظة الاعتداء على الشيخ عبد المهدي الكربلائي

السودان.. الشعبي يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين

تبرئة تونسي اتهم بارتكاب "أمر موحش" ضد السبسي

اشتباكات عنيفة بين داعش وفصائل الجيش الحر بريف درعا

تهم الفساد تلاحق نتنياهو وتوقعات بإخضاعه لتحقيق جديد

المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني يلتقي الرئيس السوري

رمتني بدائها وانسلت

زنكنة: العوائد النفطية الإيرانية غير مجمدة ونتسلمها بشكل كامل

مفتي مصر يحدد للمواطنين معايير اختيار الرئيس

تركيا توسيع هجومها وتشن غارات على قرى وبلدات عفرين

هل تنتحر السعودية بدعوتها الطائفية؟

ممثل آية الله السيستاني يتعرض لمحاولة اعتداء فاشلة

صحيفة: توتر في العلاقة بين العراق والاردن.. والسبب؟!

مصادر: الإفراج عن الوليد بن طلال

هذا ما دعا اليه قائد الثورة الاسلامية الطلبة الجامعيين...

بالصور.. حادث تصادم لطائرة عراقية في الاردن

عشرات القتلى بكسر زحف للجيش السعودي ومرتزقتهم بنجران

الشيخ النابلسي :امريكا تضغط على لبنان لضرب المقاومة

صفي الدين :كفوا عن استهداف حزب الله

العميد دهقان: مقاتلة قاهر دخلت مرحلة اختبار الـ "Fast Taxi"

الأکثر مشاهدة