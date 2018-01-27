الشيخ النابلسي :امريكا تضغط على لبنان لضرب المقاومة

العالم - لبنان

وقال الشيخ ​النابلسي​،أنه "من جديد تحاول الإدارة الأميركية الضغط على الحكومة ال​لبنان​ية لاتخاذ إجراءات ضررية بحق المقاومة، وكأن حكومتنا مأمورة لطغاة الإدارة الأميركية، وما عليها سوى محاربة المقاومة بمصادر تمويلها وملاحقة كل من يدعمها بلقمة عيشها من خلال تجميد الأرصدة ومنع التحويلات المالية ونحو ذلك".

واعتبر أن "الادارة تسعى للضغط على القوى السياسية كي تمتنع من التحالف مع "​حزب الله​" في ​الانتخابات​ القادمة مخافة أن يتكرس الحزب رقماً صعباً في المعادلة الداخلية أو يكون له النصيب الأكبر من النواب بحيث يتمكن من التأثير على القرار السياسي اللبناني "، مشدداً على أن "التدخلات الأميركية السافرة مردودة، وهي انتهاك لسيادة لبنان ومصالح شعبه".

كما لفت النابلسي الى أنه "على المسؤولين اللبنانيين أن يواجهوا هذا التجرأ الخطير على سيادتنا ، والتدخل الصلف في أوضاعنا الداخلية التي للبنانيين وحدهم حق وضع أنظمتهم المالية وقوانينهم الانتخابية وتوجهاتهم السياسية".

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