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في هذا البلد يتسلم كل عاطل عن العمل 560 يورو شهرياً !!

في هذا البلد يتسلم كل عاطل عن العمل 560 يورو شهرياً !!
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

تقوم الحكومة هناك بتطبيق تجربة جديدة تسعى من خلالها إلى القضاء على البطالة عن طريق تخصيص المزيد من الإعانات المالية للعاطلين عن العمل.

العالم - منوعات

وتسعى الدراسة، التي يتم تطبيقها على عينة من 2000 شخص، إلى منح كل عاطل عن العمل مبلغ 560 يورو شهرياً لمدة سنتين، دون حاجة المتلقين إلى إثبات أنهم عاطلون عن العمل.

هنا فنلندا ...!

ونقل موقع "يورو نيوز" الأوروبي، عن السلطات الفنلندية قولها إن "البرنامج الجديد ساعد بعض المشاركين فيه على البحث عن عمل بشكل أفضل، بالإضافة لابتكار أفكار لمشروعات جديدة بعيداً عن الضغط العصبي الناجم عن تلقي الإعانات المشروطة".

وأضافت أن متلقي الدعم لن يحتاجوا لإبلاغ السلطات بخطوات بحثهم عن عمل، وذلك على عكس معظم أنظمة إعانة العاطلين المعتمدة بدول أوروبا الغربية.

وترى بعض منظمات العمل المستقلة إن مثل تلك البرامج من شأنها أن تقلل من الضغط النفسي الملقى على عاتق العاطلين أو الذين يعملون في وظائف غير مستقرة ما يوفر مبالغ كبيرة تصرفها الحكومات من أجل العناية الصحية بهم.

ويبلغ معدل البطالة بفنلندا 8.7 بالمائة من إجمالي المؤهلين لتولي الوظائف.

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