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السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨
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انواع الاورام الحميدة
//media.alalam.ir/uploads/org/151704820796977500.mp4
//media.alalam.ir/uploads/org/151704820796977500.mp4
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السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش
وفي الصفحة الطبية نسلط الضوء على احد المواضيع التي تعني الكثير من الناس وهي الاورام الحميدة، حيث تظهر هذه الاورام ولاسباب متعددة وفي بعض الاحيان لا تكون معروفة حتى وقد تتسبب بمشاكل للفرد منها التاثير على عمل بعض الاعضاء..
تصنيف :
برامج
صباح جديد
كلمات دليلية :
الاورام الحميدة
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.