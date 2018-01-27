هشام جنينة يتعرض لهجوم في القاهرة يلحق به إصابات شديدة

العالم - مصر

وشغل جنينة منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعمل في حملة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان لخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توقف الحملة.

واعتبر البعض ترشح عنان المحتمل خطرا على فرص إعادة انتخاب السيسي في الاقتراع المقرر في مارس آذار.

وتوقفت حملة عنان فجأة الأسبوع الماضي بعد احتجازه وإعلان القوات المسلحة أنه ما زال في الخدمة العسكرية ولا يجوز له خوض السباق.

وقال حازم حسني المتحدث باسم عنان إن سيارتين أوقفتا جنينة فور مغادرته منزله في ضاحية التجمع الخامس وهاجمه خمسة رجال بالسكاكين والعصي.

ولا تزال هويات المهاجمين ودوافعهم غير معروفة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين بوزارة الداخلية.

وقالت زوجته وفاء قديح "ركبته مكسورة وينزف من أماكن كثيرة في جسمه. كانوا يحاولون قتله".

وخلال رئاسة جنينة للجهاز المركزي للمحاسبات قال إن الفساد كبد مصر خسائر بمليارات الدولارات.

وأصدر السيسي قرارا بإعفائه من منصبه في 2016.