البث المباشر
الجزيرة : الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر تقرر عدم تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر
مراسل العالم : اغتيال الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور راجي حميد الدين برصاص مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية في شارع القاهرة وسط العاصمة
إعلام الاحتلال: تعرض قوة للجيش الإسرائيلي الى إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب جنين شمال الضفة دون وقوع اصابات
وكالة الإعلام الروسية: مؤتمر سوتشي سيدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية
حرس الثورة الاسلامية يؤكد اعتقال 16 عنصرا من المجموعة الارهابية التابعة لداعش التي تسللت الى غرب ايران ومقتل 5 آخرين
العبادي في احتفالية بغداد عاصمة الإعلام العربي: هناك من كان لا يريد لنا ان ننتصر
مصادر فلسطينية: الاحتلال يحتجز جوازات سفر نشطاء أجانب شاركوا بفعالية في الخليل نددت بممارسات المستوطنين والاحتلال
مراسل العالم: القوات اليمنية تكبد المرتزقة خسائر فادحة خلال كسر زحف لهم من جهة الدفاع الجوي بحي المطار القديم بتعز
مراسل العالم: سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وإحراق آلية بصد القوات اليمنية زحفا لهم باتجاه التشريفات شرق تعز
وزارة الصحة الافغانية تعلن ارتفاع حصيلة التفجير الارهابي في كابول الى 95 قتيلا و158 جريحا

رئيس نادي الزمالك يتراجع عن الترشح لرئاسة مصر

رئيس نادي الزمالك يتراجع عن الترشح لرئاسة مصر
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، البرلماني مرتضي منصور، اليوم السبت، تراجعه عن إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة البلاد المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل.

العالم - مصر

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مرتضي منصور، في العاصمة القاهرة، نقلته وسائل إعلام محلية، كان معلنا لكشف تفاصيل الصفقات الرياضية لفريقه.

وقال منصور الذي أعلن في 13 يناير/ كانون ثان الجاري قرار ترشحه، إنه يعتذر عن الترشح للانتخابات الرئاسية ويشكر كل من دعمه.

وأوضح منصور المعروف بتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسباب اعتذاره عن الترشح ومن سيدعمه، دون تحديد موعد.

ولم يتقدم منصور بطلب للكشف الطبي وهو أحد شروط الترشح لرئاسة البلاد والذي أغلق باب التقدم له أمس الجمعة، ولم يعلن أيضا عن تفاصيل بخصوص كيفية جمع توكيلات ترشحه، حتى أعلن قراره اليوم بشكل مفاجئ.

وقرار منصور هو الثاني من نوعه بعد تراجعه في رئاسيات 2014 عن قرار الترشح.

وبهذا القرار يصل عدد المرشحين المحتملين الذين تراجعوا عن خوض رئاسيات مصر إلى أربعة بارزين هم: اليساري خالد علي، والسياسي محمد أنور السادات، ورئيس الوزراء الأسبق الفريق متقاعد أحمد شفيق.

وتتنوع أسباب الانسحاب والتراجع من سباق الرئاسيات للمرشحين المحتملين الثلاثة لأسباب عديدة أغلبها متعلق بمناخ الانتخابات وأداء النظام المصري، الذي عادة ما يؤكد على حرصه على نزاهة الانتخابات الرئاسية.

ولم يتقدم لخوض منافسات الرئاسة حتى الآن سوى السيسي، وسط أحاديث عن اعتزام السيد البدوي رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، خوض السباق، وانتظار الحسم اليوم من جانب الحزب، رغم أنه سبق أن أعلن الاثنان الحزب ورئيسه دعمهما للسيسي مؤخرا.

وكان الجيش المصري، الثلاثاء الماضي، رفض إعلان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، اعتزامه الترشح، معتبراً أنه مخالفا للنظم العسكرية كونه لا يزال تحت قوة الاستدعاء، وسط حالة من الغموض حول مصيره عقب استدعائه للتحقيق العسكري.

ووفق الدستور المصري، فإن السيسي إذا خاض الانتخابات منفردًا، فإنه يفوز إن حصل على 5 % (نحو ثلاثة ملايين صوت) من إجمالي عدد الناخبين.

أما إن لم يحصل على هذه النسبة فتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، خلال 15 يوما، على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.
 

روابط ذات صلة

تدمير آلية ومصرع مرتزقة بعملية للجيش اليمني بالبيضاء

مفتي مصر يحدد للمواطنين معايير اختيار الرئيس

رئيس حزب الوفد يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة مصر

فنانة مصرية تكشف تفاصيل زيارتها السرية لمبارك: هكذا كان!

سياسي مصري يكشف تفاصيل مثيرة بشأن اعتقال عنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

متحف التاريخ الطبيعي الفرنسي مستعد لإعادة جماجم مقاتلين جزائريين

أردوغان: داعش أصبح ذريعة لتكديس الأسلحة في سوريا

الاتحاد الآسيوي يرد على طلب سعودي-إماراتي لنقل مبارياتهما إلى ملاعب محايدة

بالصور ..آثار الدمار الذي خلفه القصف التركي على مدينة عفرين السورية

فيصل القاسم يحرّض على اعلامي عربي!

الحكم على تونسي بالسجن 3 سنوات بتهمة "تمجيد" الارهاب

محافظ الانبار العراقية يدعو لتشكيل لجنة تحقيق بحادثة البغدادي 

خلال 2017.. ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي بالجيش الألماني بنسبة 80%

حجم الصفقات العقارية السكنية ينمو 13.5 بالمئة في طهران

ايران تدين التفجير الارهابي في كابول

بالفيديو...البرلمان اليمني يستأنف أعماله لأول مرة بعد توقف دام شهرين

انقلاب وشيك يطيح بـ”ابن سلمان”

ولايتي يؤكد دعم ايران لوحدة العراق وسيادته الوطنية

الجزائر.. إحباط محاولات هجرة أكثر من 3 آلاف شخص في 2017

المتحدث باسم قوات التحالف: لا نقوم بعمليات أحادية الجانب في العراق

الأسد في لقائه مع جابري انصاري يؤكد على هذه النقاط!

تركيا تلوّح بغزو كامل الشمال السوري

بالفيديو...علماء وخبراء دوليون في واشنطن يقدمون عقارب ساعة نهاية العالم..والسبب ؟!

صحيفة: المغرب تقتني طائرات أمريكية تحسبا لحرب مع جارتها

قديروف يدعو لمواجهة التيارات المناهضة للإسلام

الأکثر مشاهدة