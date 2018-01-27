نظام ذكاء اصطناعي يدّعي قدرته على التنبؤ بالموت !

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وحلل الباحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية السجلات الصحية الإلكترونية للمرضى مثل التشخيص والإجراءات والمسح الضوئي والأدوية لنحو 160 ألف مريض بالغ وطفل من مستشفى ستانفورد و لوسيل باكارد للأطفال.وتوقع النظام بشكل صحيح الوفيات في 90٪ من الحالات.



ويهدف هذا النظام من الذكاء الاصطناعي من وراء القدرة على التنبؤ بموعد الوفاة إلى توفير الرعاية المناسبة في نهاية العمر لمرضى المستشفيات، وفقاً لما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.



وذكر موقع "آي بي تايمز"البريطاني أن أول شيء هو أن الأطباء بحاجة إلى معرفة كم من الوقت قد يعيش المريض.