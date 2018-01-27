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قديروف يدعو لمواجهة التيارات المناهضة للإسلام

قديروف يدعو لمواجهة التيارات المناهضة للإسلام
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف ضرورة مقاومة المسلمين للتيارات المناهضة للإسلام.

العالم - اوروبا

وعبر قديروف عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لما توصلت إليه جمهورية الشيشان بفضله، فهي تحتوي على جامعتين إسلاميتين وست مدارس لتحفيظ القرآن وعشرات المدارس الدينية الإسلامية الأخرى التي تقوم بمهام المدارس الثانوية.

وقال رئيس جمهورية الشيشان عبر صفحته على تلغرام: "ترتبط الحقوق جميعها ارتباطا وثيقا بالمسؤوليات. لذلك أنا مقتنع بمسؤولية المسلمين في الوقوف بحزم ضد كافة النزعات المعادية والمدمرة للإسلام، فالتهاون لم يعد يجدي نفعا. وقد أثبتت وقائع مئات السنين أن تلك التيارات شر محدق بالأمة. لذلك فإن موقفنا المبدئي والثابت كان وسيبقى عدم السماح لها بالتنامي في أي بقعة من البلاد".

المصدر: نوفوستي

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