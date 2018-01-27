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الجزيرة : الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر تقرر عدم تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر
مراسل العالم : اغتيال الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور راجي حميد الدين برصاص مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية في شارع القاهرة وسط العاصمة
إعلام الاحتلال: تعرض قوة للجيش الإسرائيلي الى إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب جنين شمال الضفة دون وقوع اصابات
وكالة الإعلام الروسية: مؤتمر سوتشي سيدعو الشعب السوري لتقرير مستقبله في تصويت شعبي دون أي ضغوط خارجية
حرس الثورة الاسلامية يؤكد اعتقال 16 عنصرا من المجموعة الارهابية التابعة لداعش التي تسللت الى غرب ايران ومقتل 5 آخرين
العبادي في احتفالية بغداد عاصمة الإعلام العربي: هناك من كان لا يريد لنا ان ننتصر
مصادر فلسطينية: الاحتلال يحتجز جوازات سفر نشطاء أجانب شاركوا بفعالية في الخليل نددت بممارسات المستوطنين والاحتلال
مراسل العالم: القوات اليمنية تكبد المرتزقة خسائر فادحة خلال كسر زحف لهم من جهة الدفاع الجوي بحي المطار القديم بتعز
مراسل العالم: سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وإحراق آلية بصد القوات اليمنية زحفا لهم باتجاه التشريفات شرق تعز
وزارة الصحة الافغانية تعلن ارتفاع حصيلة التفجير الارهابي في كابول الى 95 قتيلا و158 جريحا
الجزيرة : الهيئة العليا لحزب الوفد في مصر تقرر عدم تسمية مرشح للانتخابات الرئاسية في مصر
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.