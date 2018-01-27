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أردوغان: داعش أصبح ذريعة لتكديس الأسلحة في سوريا

أردوغان: داعش أصبح ذريعة لتكديس الأسلحة في سوريا
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي لا زالت تُستغل ذريعة لتكديس الأسلحة في سوريا رغم القضاء على التنظيم عسكريا.

العالم - اوروبا

وشدد أردوغان، في خطابه اليوم السبت أثناء مراسم افتتاح نفق "قاسم باشا" في إسطنبول على أن التقدم الذي أحرزته تركيا في الآونة الأخيرة أزعج "البعض" الذين وضعوا أمام أنقرة "عراقيل تتنافى مع المنطق والقيم"، حسب قوله.

وحمل الرئيس التركي العالم كله "باستثناء حليف وحيد لتركيا" (دون تسميته) المسؤولية عن رؤية قادة تنظيم إرهابي من سوريا يختبؤون في جبال قنديل شمال العراق، في إشارة واضحة إلى "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردستاني.

وفي تغريده له كتب اردوغان:لا تنسوا بأن الشمس لا تغطى بالغربال، وهذه الحقائق لا يمكن إنكارها.. ونفتتح أحضاننا أمام من يمد لنا يد الصداقة، ونتقاسم خبزنا مع من يطلب منا المساعدة، لكننا لا نرحم من يتطاول على سيادتنا ومستقبلنا.

وقال أردوغان إن بلاده ستسحق جميع التنظيمات الإرهابية التي تواجهها أيا كان اسمها، وتابع أن "وحدات حماية الشعب" الكردية "لا دين ولا كتاب لها، ولا رب تعبده"، واتهمها باستهداف المدنيين الأتراك في مساجدهم ومنازلهم.

وأطلقت أنقرة قبل أسبوع عملية "غصن الزيتون" في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي لطرد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها منظمة إرهابية من المناطق المحاذية للحدود التركية مع سوريا.

المصدر: الأناضول

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