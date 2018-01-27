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الاتحاد الآسيوي يرد على طلب سعودي-إماراتي لنقل مبارياتهما إلى ملاعب محايدة

الاتحاد الآسيوي يرد على طلب سعودي-إماراتي لنقل مبارياتهما إلى ملاعب محايدة
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

رفض المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات على ملاعب محايدة في مسابقة دوري ابطال اسيا، ويعني ذلك أن أندية السعودية والإمارات ستضطر للعب في قطر وإيران والعكس.

العالم - رياضة

ورفض المكتب توصية لوفد الاتحاد الآسيوي برئاسة الهندي برافول باتيل وشركة كنترول ركسيس باللعب في ملاعب محايدة.

وكانت السلطات السعودية قد طلبت من الأندية السعودية خوض المباريات ضد الأندية القطرية على ملاعب مُحايدة، كذلك طلب الاتحاد السعودي من الاتحاد الآسيوي تغيير نظام البطولة أو المواقفة على قرار اللعب في بلدان مُحايدة عندما تكون المواجهة بين فريق سعودي وآخر قطري.

وفي هذا الإطار صوّتت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي على هذا القرار، إذ رفضه نحو 13 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات فقط وافقت، وعضو وحيد لم يُصوت خلال الجلسة. وبذلك يُرفض الطلب رسمياً من دون تغيير أي شيء في نظام البطولة، على أن يرسل الاتحاد بياناً رسمياً لكل الاتحادات المعنية ويبلغها بالقرار الرسمي.

وكانت الأندية السعودية والإماراتية تُمني النفس بإقامة المباريات ضد الأندية القطرية على ملاعب مُحايدة في الكويت، وهو الأمر الذي نفته الكويت بدورها وأشارت إلى أنها لم تتلق أي بيان رسمي من اتحادات السعودية أو الإمارات بشأن خوض مباريات على أرضها.

وتشهد منافسات دوري أبطال آسيا كثيراً من المواجهات بين الأندية السعودية والإماراتية والقطرية، إذ يلعب الهلال السعودي مع الريان القطري في المجموعة الرابعة، بينما يخوض السد القطري مباراة ضد الوصل الإماراتي في المجموعة الثانية، أما فريق الدحيل القطري فيلعب ضد الوحدة الإماراتي.

 

 

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