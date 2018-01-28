"ملخص"... سياسة التغول في القمع والاضطهاد

فيما محاكم النظام تؤجل للمرة الخامسة جلسات محاكمة الشيخ علي سلمان بتهمة التخابر مع قطر.

والشيخ سلمان يكشف امام المحكمة حجم التدليس والفبركة والعبث الذي طال المكالمات الهاتفية التي يحاكم بشأنها وهو ما شكل فضحاً حقيقياً واضحاً لحجم لتلاعب والكذب الذي يمارس كما تقول جمعية الوفاق .

في حين إنّ أغلب المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين اليوم يُعاقبون بحظر السفر ويُمنعون من الحضور إلى مجلس حقوق الإنسان.

ومطالبة حقوقية للمجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء الانتهاكات وما يتعرض له النشطاء .

فيما المدرعات العسكرية وقنابل الغازات السامة وأسلحة القمع تستمر بالتصدي للمسيرات الشعبية السلمية

الرافضة للتغول الرسمي في القمع .

الضيوف:

علي مشيمع- ناشط سياسي بحريني

هاني الريس- ناشط حقوقي بحريني

لمشاهدة الفیدیو علی الفیسبوک عبر الرابط:

https://www.facebook.com/alalamarabic/videos/1845980215438785/

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

http://www.alalam.ir/news/3319806