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بوكو حرام تقتل مدنيين في شمال شرق نيجيريا

بوكو حرام تقتل مدنيين في شمال شرق نيجيريا
السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

افادت مصادر امنية واخرى محلية ان ثلاثة مدنيين على الاقل قتلوا مساء الجمعة في هجوم نسب الى جماعة بوكو حرام في قرية تقع في ولاية اداماوا في شمال شرق نيجيريا.

العالم - أفريقيا

وقال المتحدث باسم الشرطة في هذه الولاية عثمان ابو بكر "حصل هجوم على قرية هيامبولا الليلة الماضية ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص وخطف ثلاثة اخرين"، محملا بوكو حرام المسؤولية.

وافاد المسؤول المحلي في المنطقة ماينا اولارامو ان المهاجمين قتلوا في البداية قرويا قبل ان يقوم احدهم بتفجير نفسه ما ادى الى مقتل مدنيين اثنين آخرين واصابة خمسة بجروح. كما خطف المهاجمون ثلاثة قرويين واصطحبوهم معهم.

وادت المواجهات بين جماعة بوكو حرام والسلطات النيجيرية خلال الاعوام الثمانية الماضية الى مقتل نحو عشرين الف شخص على الاقل وتشريد نحو 2،6 مليون في شمال شرق نيجيريا.
 

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