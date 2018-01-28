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مقتل 5 من أفراد من الشرطة الكولومبية على الأقل وإصابة 42 آخرين في هجوم بقنبلة خارج مركز للشرطة بمدينة بارانكيا الساحلية
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مقتل 5 من أفراد من الشرطة الكولومبية على الأقل وإصابة 42 آخرين في هجوم بقنبلة خارج مركز للشرطة بمدينة بارانكيا الساحلية

السبت ٢٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

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