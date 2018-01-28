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نائبة عراقية: التحالف الدولي يقصف قواتنا متعمداً وآخرها في البغدادي

نائبة عراقية: التحالف الدولي يقصف قواتنا متعمداً وآخرها في البغدادي
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

دعت نائبة عن التحالف الوطني في العراق، فردوس العوادي، الحكومة الى رفع شكوى قضائية لمجلس الامن الدولي ضد قوات التحالف الدولي، لقصفها "المستمر المتعمد لقواتنا المسلحة".

العالم - العراق

وقالت العوادي في بيان لها اليوم، تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه ان "قوات التحالف الدولي التي تقودها امريكا ما زالت مستمرة باستهتارها بدماء العراقيين من ابناء قواتنا المسلحة ومحاولة اضعافها وانتقامها منها بسبب انهائها للمشروع الداعشي الذي كانت تقوده هي ومن لف لفها من الدول التي دعمته مثل تركيا والسعودية وقطر وبعض الدول العربية" الاخرى المطلة على الخليج الفارسي.

وأشارت الى ان "هذه الجريمة ليست الاولى ولن تكون الاخيرة بأن تقصف قواتنا من قبل القوات الامريكية، وان ذاكرة العراقيين تختزن حالات مماثلة كثيرة لم تتخذ الحكومة اي اجراءات ازاءها".

وبينت العوادي ان "سكوت الحكومة عن هذه الجرائم يضعها في موضع المسؤولية عن هذه المجازر المتعمدة من قبل هذه القوات التي تمثل الوجه الرئيس لداعش الارهابي".

ودعت "ذوي الشهداء الى رفع دعاوى قضائية ضد قوات التحالف الدولي،" مشيرة الى ان الحكومة "ستكون ملزمة باستقبال هذه الدعاوي ورفعها الى مجلس الامن الدولي لاصدار قرار ادانة ضد هذه القوات وتعويض ذوي الشهداء بمبالغ مالية".

واضافت، ان "السفارة الامريكية هي أساس المشاكل في العراق بسبب الدور السيء الذي لعبته وتلعبه في العراق، مشيرة الى ان "بقاء القوات الامريكية وقواعدها في البلاد سيؤدي الى كوارث ومجازر اخرى اكبر من الذي حصل في ناحية البغدادي وغيرها من المناطق التي تتواجد فيها القطعات العسكرية العراقية".

وجددت العوادي دعوتها للحكومة العراقية الى ان "تقف موقف بطولي وصريح مع شعبها وان تقوم باستدعاء السفير الامريكي، وان تنهي وجود بلاده العسكري في العراق كاجراء وردة فعل طبيعية عما اقترفته القوات الامريكية من جرائم بحق الشعب العراقي المظلوم". حسب قولها.

وكانت مصادر أمنية في محافظة الأنبار، أفادت أمس السبت، بأن مروحية أمريكية قصفت قوة أمنية في ناحية البغدادي غرب الانبار راح ضحيتها سبعة قتيل واصابة 11 اخرين.

وأفادت المصادر، بإن "مروحية أمريكية قصفت عدد من العجلات المدنية والأمنية التي كانت تقل مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير شرطة الناحية العقيد سلام العبيدي خلال توجههم الى منزل شيخ عشيرة العبيد بالناحية الشيخ معدي العبيدي بالناحية {90 كم غرب الرمادي}".

وأضافت، أن "القصف أسفر عن استشهاد 7 اشخاص واصابة 11 اخرين بينهم مدير ناحية البغدادي شرحبيل العبيدي ومدير شرطة البغدادي العقيد سلام العبيدي بجروح".

من جانبها أعلنت قيادة العمليات المشتركة فتح تحقيق في الحادث.

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