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إنتبه!... رائحة الجسم تدلك على مالايصدق!!

إنتبه!... رائحة الجسم تدلك على مالايصدق!!
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أوردت مجلة "إن ستايل" الألمانية أن رائحة الجسم تعد بمثابة مرآة للصحة؛ حيث يمكن من خلالها الاستدلال على الإصابة ببعض الأمراض.

العالم - منوعات 

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن رائحة النفس "المسكرة"، التي تشبه رائحة الفواكه، تشير إلى الإصابة بالسكري من النوع الأول أو أحد أمراض الأنسولين الأخرى.

وتشير رائحة البول النفاذة إلى الإصابة بعدوى المسالك البولية؛ حيث تستقر البكتيريا في المثانة والإحليل مسببة رائحة كريهة.

ومن العلامات الأخرى الدالة على عدوى المسالك البولية الشعور بألم أثناء التبول ووجود دم في البول.

أما إذا كانت رائحة البول "مسكرة"، فيشير ذلك إلى الإصابة بالسكري؛ حيث لا يمتص الجسم الجلوكوز بشكل تام، ويتم تصريفه عبر البول.

وتشير رائحة البراز الكريهة إلى عدم تحمل اللاكتوز؛ حيث يفتقر الجسم إلى الإنزيم، الذي يقوم بتفكيك سكر الحليب، فينتقل اللاكتوز إلى الأمعاء مباشرة ويبدأ في التخمر مسببا الرائحة الكريهة للبراز.

وتعد رائحة الأقدام الكريهة مؤشرا على الإصابة بفطريات الأقدام. ومن الأعراض الأخرى الدالة على فطريات الأقدام احمرار الأقدام وظهور قشور بها.

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