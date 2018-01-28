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وزير الداخلية الإيراني: باشراف استخباراتي وأمني تمكنا من منع تسلل الارهابيين

وزير الداخلية الإيراني: باشراف استخباراتي وأمني تمكنا من منع تسلل الارهابيين
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الإيراني خلال تقديمه تقريرا عن مواجهة القوى الأمنية للارهابيين: تمكنا بسرعة وباشراف استخباراتي وأمني، من منع تسلل الارهابيين وتهريب الاسلحة والمتفجرات الى داخل البلاد .

العالم - إيران

وفي معرض توضيح تفاصيل مواجهة القوى الامنية للارهابيين، على هامش الاجتماع المشترك لمجلس التنمية والأمن المستدام لمناطق شرق وغرب البلاد اليوم الاحد، اضاف عبد الرضا رحماني فضلي: كانت تصلنا وباستمرار تقارير عن الخلايا الارهابية، ولله الحمد تمكنا وباشراف استخباراتي وأمني من رصد دخول السلاح والمتفجرات والارهابيين الى داخل البلاد وتصدينا لهم بسرعة.

وصرح رحماني فضلي بأن قوات التعبئة والحرس الثوري ووزارة الأمن والتي رصدت ومن قبل، الخلية الارهابية التي تتكون من 22 شخصا، تمكنت من اعتقال 16 منهم وقتلت أحد الارهابيين فيما فر الباقون.

واشار وزير االداخلية الى استشهاد 3 مقاتلين من قوات مقر 'النجف الاشرف' في هذا الاشتباك.

علما ان قائد القوة البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، اعلن أمس القبض على 16 عنصرا من تنظيم داعش الارهابي ومقتل عدد آخر في العمليات التي جرت السبت في غرب البلاد.

المصدر: وكالة إرنا

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