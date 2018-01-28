عباس: أمريكا استبعدت نفسها كوسيط في عملية التسوية

العالم - فلسطين

وبحسب سبوتنيك، فقد دعا عباس إلى إنشاء آلية جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة، مؤكدا "أميركا بقراراتها المنحازة لإسرائيل استبعدت نفسها كوسيط في عملية التسوية".

وطالب عباس الدول الأفريقية، المشاركة في القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، عدم نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

وقال عباس، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، "نتمسك بخيار التسوية، ولكن الولايات المتحدة باتت منحازة واستبعدت نفسها كوسيط، بعد قرار ترامب بشأن القدس".

وأكد الرئيس الفلسطيني "أهمية التزام جميع الدول بالامتناع عن نقل البعثات الدبلوماسية إلى مدينة القدس"، داعيا إلى "إنشاء آلية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لقيادة عملية الوساطة".

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