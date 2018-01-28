غوتيريش يلتقي الرئيس السوداني بأديس أبابا

العالم- أفريقيا

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحفية إن غوتيريش بحث مع البشير السلام بإقليم دارفور (غرب) وأشاد بجهود الحكومة السودانية في تحقيق السلام وخطوات وقف إطلاق النار.

وأضاف غندور أن غوتيريش أكد استمرار إعادة انتشار قوات يوناميد بدارفور، وامتدح دور السودان في استضافة اللاجئين الجنوبيين وتحقيق السلام بدولة جنوب السودان، ودور الخرطوم في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.

ولفت إلى أن الرئيس السوداني بدوره أكد التزامه باستكمال عملية السلام في السودان، وقال إن وقف إطلاق النار يأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال عملية السلام بالبلاد.

وأضاف الوزير أن البشير أكد للأمين العام أن جولة السلام القادمة مع الحركة الشعبية-قطاع الشمال ستشهد اختراقا في الأول من فبراير/شباط المقبل يصب في عملية تحقيق السلام.

وإلى جانب البشير، التقى غوتيريش في أديس أبابا عددا من القادة الأفارقة، حيث التقى أمس رئيس وزراء إثيوبيا رئيس الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا هيلي ماريام ديسالين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

المصدر : وكالة الأناضول