ماذا قال نائب وزير الخارجية الامريكي للعبادي في بغداد؟

العالم - العراق



وقال مكتب العبادي في بيان بحسب السومرية نيوز: إن الأخير "استقبل، اليوم، نائب وزير الخارجية الامريكي جون سليفان والوفد المرافق له".

وأضاف، أن "اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين ونتائج اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لتفعيل اتفاقية اطار العمل الستراتيجي المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا الى أن "الجانبين شددا على اهمية العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل".



وأكد سيلفان، بحسب البيان، "دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، وبالاخص مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الوهابية ودعم جهود الإعمار وتحفيز الاقتصاد".



ووصل نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، في وقت سابق من اليوم الاحد، الى العراق على رأس وفد مشترك.

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