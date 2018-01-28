ماذا أهدى بشار الجعفري لدي ميستورا؟!

العالم- منوعات



وقال الجعفري: "أنا جلبت لك اليوم هدية... هذه الهدية لها علاقة بإدلب، وهي عبارة عن إيقونة اسمها "أنتمي"، لأقدم معاهدة سلام في العالم، وهي مبادرة قامت بها وزارة السياحة السورية".

وقال الجعفري، بعد محادثات أجراها مع دي ميستورا في فيينا أمس الخميس، إن الاجتماع كان جيدا.

وانتهت محادثات اليوم الأول، التي ترعاها الأمم المتحدة، بين الحكومة السورية والمعارضة، في الساعات الأولى من الليلة الماضية. ومن المقرر أن تستأنف اليوم الجمعة لليوم الثاني والأخير.

ولم ينجح دي ميستورا في 8 جولات سابقة من المحادثات، من إقناع ممثلي الحكومة والمعارضة في عقد اجتماعات مباشرة من قبل، ولم تتحد فصائل المعارضة في وفد موحد إلا في الجولة الثامنة في ديسمبر/كانون الأول، مما عزز الآمال في إجراء محادثات مباشرة للمرة الأولى.

المصدر: وكالات