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مراسل العالم : إصابة كل من علي محمد ابو الخير (٣١ سنة) ويحيى محمد رمان (٤٠سنة) وحسين ياسر حوري (٢٣سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على أطراف البلدتين واعمال قنص متتالية من ناحية بنش المجاورة
مراسل العالم : مقتل 9 مسلحين من المجموعات المتبقية من ارهابيي داعش بنيران الجيش السوري في محيط بلدة الجلاء في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي
مراسل العالم : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة السعوديين في نجد ثوجان وجبل الحمام بالقبيطة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم : تدمير جرافة وآلية عسكرية لقوى العدوان السعودي بصاروخ موجه وعبوة ناسفة في الساحل الغربي
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يعتقل "حنان ردايدة" شقيقة الأسير جمال ردايدة من بلدة العبيدية شرق بيت لحم خلال زيارتها له في سجن النقب اليوم
مراسل العالم: اطلاق صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في المعزاب بجيزان محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم: قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا تطوق قصر المعاشيق الرئاسي بعدن جنوبي اليمن تمهيدا لطرد حكومة بن دغر
مراسل العالم:قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا تطوق قصر المعاشيق الرئاسي بعدن جنوبي اليمن تمهيدا لطرد حكومة بن دغر
مراسل العالم:قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا تطوق قصر المعاشيق الرئاسي بعدن جنوبي اليمن تهميدا لطرد حكومة بن دغر
مراسل العالم:اشتباكات عنيفة بين قوات الحزم الامني المدعومة اماراتيا وحامية قصر المعاشيق التابعة لهادي بعدن جنوبي اليمن
مراسل العالم : إصابة كل من علي محمد ابو الخير (٣١ سنة) ويحيى محمد رمان (٤٠سنة) وحسين ياسر حوري (٢٣سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على أطراف البلدتين واعمال قنص متتالية من ناحية بنش المجاورة
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.