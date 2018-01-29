"المرأة الحديدية" تدعو أردوغان إلى مفاوضات علنية مع الأسد

العالم – تركيا

وأضافت أكشينار تعليقا على عملية عفرين العسكرية أنه يتوجب على السلطات التركية بدء مفاوضات علنية مع السلطات السورية، حسبما أفادت صحيفة "زمان" التركية.

وأكدت رئيسة "حزب الخير" التركي أن هناك تعاونا غير معلن بين الحكومتين التركية والسورية في عملية "غصن الزيتون" بمدينة عفرين السورية.

وأضافت أن سماح دمشق لتركيا باستخدام المجال الجوي السوري يدل على وجود تعاون بينهما.

وكانت ميرال أكشينار، والتي سبق وأن شغلت منصب وزير الداخلية في تسعينات القرن الماضي والملقبة بـ"المرأة الحديدية"، قد كشفت الستار عن حزبها الجديد العام الماضي، واعتبرت الصحافة الدولية أكشينار منافسا قويا لأردوغان.

وخلال إجابتها على أسئلة الصحفيين في مقر الحزب أدلت أكشينار بتصريحات حول عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين السورية، وأكدت أكشينار دعمها للجيش التركي، معرجة بالقول إنه يتوجب على الحكومة التركية انتقاد نفسها فيما يتعلق بالظروف التي أسفرت عن الوضع الحالي.

وشن الجيش التركي قبل أسبوع عملية عسكرية في منطقة عفرين شمال سوريا أسماها "غصن الزيتون" بهدف إرساء الأمن والاستقرار على الحدود التركية مع سوريا، والقضاء على وحدات "حماية الشعب الكردية" و"داعش"، حسب تصريحات القيادة التركية.

وأكدت تركيا أنها لا تنوي البقاء في الأراضي السورية وهدفها الوحيد هو القضاء على ما أسمته "التنظيمات الإرهابية" في منطقة عفرين شمال سوريا.

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