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مراسل العالم: تجدد المواجهات بين قوات المجلس الإنتقالي الموالية للإمارات وقوات هادي في مناطق متفرقة بمدينة عدن
مراسل العالم : سقوط عدّة قذائف صاروخية على مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلّحة
مراسل العالم : طيران العدوان السعودي يشن ثمان غارات على مديريتي حرض وميدي بحجة شمال اليمن
مصادر فلسطينية : اندلاع مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس
مراسل العالم : تحليق لطيران العدوان السعودي في سماء تعز
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بزعم تجاوزهما الجدار الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تغلق مداخل قرية العيساوية بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية : الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شاباً من بلدة الخضر بزعم قيامه بزرع عبوة في طريق قوات الاحتلال قرب بلدة حوسان غرب بيت لحم
مصادر فلسطينية:الاحتلال يقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس ويطلق الرصاص بكثافة واندلاع مواجهات عنيفة في عدة مناطق
مراسل العالم : الجيش التركي يرتكب مجزرتين بقريتي قبلي وخليل في منطقة عفرين بريف حلب راح ضحيتهما عدد من المدنيين
مراسل العالم : سقوط عدّة قذائف صاروخية على مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي، مصدرها المجموعات المسلّحة
الأحد ٢٨ يناير ٢٠١٨ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش
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