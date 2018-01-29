تدمير اربع مضافات لداعش في حوض الندا شرق ديالى

العالم - العراق

وقال العزاوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية عسكرية واسعة في حوض الندا، (50كم شرق ب‍عقوبة)، دمرت خلالها اربع مضافات لتنظيم داعش بالاضافة الى احراق دراجة نارية ومركبة حمل تحوي قاذفات وعبوة ناسفة كانت تستخم من قبل الارهابيين في التنقل ضمن حدود حوض الندا".

واضاف العزاوي، ان "العملية والتي جرت بغطاء من طيران الجيش جاءت لانهاء فلول داعش في منطقة حيوية وتعزيز الاستقرار الداخلي".



وكانت الاجهزة الامنية العراقية نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واعسة في مناطق عدة من ديالى لانهاء خطر خلايا "داعش".

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