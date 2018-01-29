البصل الفارسي مضاد حيوي طبيعي لمحاربة السل!!

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وكشفت دراسة لفريق من الباحثين أنّ المرضى الذين يعانون من التهابات ميكروبية شديدة يخضعون للعلاج بمضادات حيوية عدة.

أما في مرضى السل، فيخضعون إلى رباعية من المضادات الحيوية للقضاء على عصيات المرض.

وأثبت فريق البحث أن البصل الفارسي البنفسجي، يحتوي في نسيجه علي عناصر تستخدم في تقوية المضادات الحيوية.

كما قال البروفسور جبسون، إن البصل الفارسي لديه قدرة على إنتاج عصارات كيماوية تطرد الميكروبات من محيطها ما يسهل على المضادات الحيوية القضاء عليها.

وانتهى الفريق إلى وجود مركبات كيماوية معينة في البصل، قد تسهل اختراع عقارات جديدة للسيطرة على عصيات السل التي باتت مقاومة للمضادات الحيوية.

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